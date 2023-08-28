Kadıköy’de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç’ denetimi gerçekleştirildi. Aracı trafikten men edilen alkollü bir sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekiplerine hakaret ederek zorluk çıkardı. Aracının men edileceğini öğrenen sürücü , "Ben gelmiyorum gelirsiniz beni evden alırsınız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edilirken abart egzoz sebebiyle 4.064 lira ceza yiyen ve aracı trafikten men edilen alkollü sürücü F.B. ve arkadaşı, polis ekiplerine sözlü hakaret edip araçlarının bağlanmaması için zorluk çıkardılar. Alkollü sürücü polis ekiplerine, ’ben aracımı bağlatmıyorum, adresimi vereyim gelin beni evden alın’ diyen ve sözlü hakaretlerine devam eden sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından elleri arkadan kelepçelenerek Bostancı karakoluna götürüldü.