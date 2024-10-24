Üsküdar Belediyesi tarafından Tarih Vakfı işbirliği ile Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi Gezi Rotası Turlarının ilki 27 Ekim’de gerçekleşecek. Üsküdar Belediyesi, Tarih Vakfı işbirliği ile “Kadın Banilerin İzinde Üsküdar” adlı gezi rotası, Osmanlı sarayına mensup kadın banilerin Üsküdar’da inşa ettirdikleri külliye ve camileri kent sakinlerine tanıtmayı amaçlıyor.

Üsküdar, 16. ve 18. yüzyıllar arasında hanedan mensubu veya saray ile ilişkili beş kadın tarafından beş ayrı külliyenin yapımına tanıklık etti. Söz konusu yapı toplulukları, Üsküdar’ın bugünkü silueti ve mimarı dokusunun oluşmasında hayati bir rol oynadı. Bu sebeple Üsküdar sıklıkla valide sultan camileriyle hatırlanarak özdeşleştiriliyor. Kadın Banilerin İzinde Üsküdar adlı gezi projesinde katılımcılara sırasıyla Mihrimah Sultan, Gülfem Hatun, Nurbanu Sultan, Kösem Sultan ve Gülnuş Emetullah Sultan’ın yaptırdıkları anıtsal yapı topluluklarının konumları, külliye planları, mimari ve bezeme unsurları tanıtılacak.

Rehber Seçkin Demirok öncülüğünde, külliyeler hakkında bilgi verilecek gezide, külliyelerin ziyarete açık olan yapılarının hem iç hem dış mekanları görülecek, ziyarete kapalı yapılar dışarıdan incelenecek, bugüne ulaşmayan yapılara da değinilecek. Ayrıca, kadınların mimariyi himayesinin bağlamı, rolü ve anlamı ile Üsküdar’ın adı geçen külliyelerin konumu olarak seçilmesinin ardındaki sebepler hakkında bilgi verilecek.

İlki 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek gezi, rehber ve katılımcıların III. Ahmed Çeşmesi’nin yanında buluşması ile başlayacak. Tura katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapabilecek.