Bursa'da sahte genç kız profili oluşturarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran bir çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişi, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) isimli kişilerin toplamda 609 bin lira dolandırılması üzerine harekete geçti. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte bir genç kız profili oluşturarak kurbanlarına "Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?" şeklinde mesaj attığını tespit etti.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp, telefonla görüştükleri kişileri tehdit ettikleri, başka bir çete üyesinin ise kendisini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları "Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksınız" yalanıyla korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Bu yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden toplam 609 bin lira aldıkları öğrenildi.



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken, A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.