Fransa Ankara Büyükelçiliğinin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM), başarıyla yürütülen “Kadın Sağlığı” projesinde üçüncü kez hibe almaya hak kazandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Fransa Ankara Büyükelçiliğinin proje çağrısı ile 2021 yılında Eskişehir’de çalışan tarım işçisi kadınların “Kadın Sağlığı” konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla arttırılması kapsamında hayata geçirilen başarılı proje üçüncü kez hibe almaya hak kazandı.

Projenin ilk 2 fazında 130 Türk 130 yabancı uyruklu tarım işçisi kadına verilen eğitimlerin ardından gelinen 3.fazda 70 Türk 70 yabancı uyruklu tarım işçisi kadın eğitim alacak.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve Mülteci Destekleme Derneği (MUDEM) yetkilileri Tolga Karakayalı, İlker Güney ve Rabia Demirel, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ndeüçüncü faz hibesi için bir araya geldiler. Desteklenmeye değer görülen başarılı proje ile Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlarla çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi ve MUDEM kadın sağlığı sorunları, sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünleri, beslenme, hijyen, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenleyecek.9 ay sürecek olan eğitimler kapsamında 71 Evler ve Emek mahallelerinde yaşayan 70 Türk tarım işçisi ile 70 yabancı uyruklu tarım işçisi kadın ve eşleri eğitimler alacaklar.