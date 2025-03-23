Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan ve üyeler Ömür Yıldız, Nesrin Ekr, Canan Saral ve Özge Aydın Şahin’i makamında kabul etti. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; "Nazik ziyaretleri için Türk Kadınlar Birliği Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ediyorum. Kent Konseyleri, yerel yönetim ve halk arasında köprü görevi görerek katılımcı yönetimi destekleyen önemli yapılar arasında yer alır. Kadın Meclisi’nin çalışmaları da bu anlamda büyük bir değer taşıyor. Birlikte daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında, kadın meclisi üyeleri ile Başkan Dilsiz arasında yerel yönetim süreçlerine katılım, kadınların toplumsal rolü ve yerel projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Kadın Meclisi üyeleri, Bayırköy beldesinin çeşitli projelerine ve çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, işbirliği konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.