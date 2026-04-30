Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecevit Cankurt (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşan Ecevit Cankurt, emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.