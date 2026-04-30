Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda, Yunan kara sularına birkaç mil uzaklıkta düzenlediği müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Operasyonda 21 tekneye el konulduğu, çok sayıda aktivistin de zorla götürüldüğü bildirildi.

18 Türk aktivist alıkonuldu!

Filodan yapılan açıklamada, teknelerde toplam 31 Türk aktivistin bulunduğu belirtilirken, bu kişilerden 18’inin alıkonulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail’in Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekmek isteyen filoyu hedef alarak yalnızca yardım girişimini değil, aynı zamanda insani değerleri de hedef aldığını vurguladı. Açıklamada, bu müdahalenin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Gazze’deki ablukayı aşarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden denize açıldı.

Filo, İtalya’nın Sicilya Adası’nda yapılan yeni katılımların ardından 26 Nisan’da yeniden hareket etti. Ancak 29 Nisan gecesi, Girit Adası açıklarında uluslararası sularda ilerlediği sırada İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı. Aktivistleri taşıyan teknelere yönelik gerçekleştirilen saldırı, bölgede gerilimi artırdı.

Filo yetkililerinin aktardığı bilgilere göre teknelerde, 39 ülkeden, aralarında Türklerin de bulunduğu toplam 345 kişi yer alıyor.

Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili mesafede, Yunan kara sularına birkaç mil uzaklıkta düzenlenen saldırının ardından sivillerin durumuna ilişkin net bilgiye ulaşılamıyor.

Yetkililer, müdahale sırasında 21 teknenin alıkonulduğunu, 17 teknenin Yunan kara sularına girmeyi başardığını, 14 teknenin ise bu bölgeye doğru ilerlediğini açıkladı.