Edinilen bilgilere göre, olayların ardından harekete geçen ekipler, yaklaşık iki ay boyunca titizlikle saha araştırması gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 126 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, 16 bin plaka üzerinde de araştırma ve sorgulama yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen tüm verileri değerlendiren ekipler, hırsızlık olaylarının 5 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olaylarda iki farklı aracın kullanıldığı tespit edildi. Araçlar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin kimlikleri kesinleşti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.