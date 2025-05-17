

Kaza Hocaköy ile Gülbahçe mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Gülbahçe istikametine seyir halinde olan Sürücü Remziye Ç.(44) yönetimindeki 16 PG 900 plakalı cip, karşı yönden gelen Sürücü Erdal D.(53) yönetimindeki 16 CHB 25 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CHB 25 plakalı araçta bulunan Yolcu Safiye D.(52) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ