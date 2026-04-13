

“ALIN TERİNİN ZAFERİ ASLA LEKELENEMEZ”

Yaptıkları açıklamayla Çorlu takımının algı yaptığı söyleten Başkan Sedat Yavuz şu ifadeleri kullandı;

“Bugün sahada alın terimizle, emeğimizle, inancımızla kazandığımız Kestel Çilek karşılaşmasının ardından; helal mücadelemizin neticesinde şampiyonluğu sonuna kadar hak etmiş bir camia olarak dimdik ayaktayız.

Bu başarı; gecesini gündüzüne katan yönetimin, terinin son damlasına kadar savaşan futbolcu kardeşlerimin ve her şartta arkamızda duran büyük Kafkasspor camiasının anamızın ak sütü gibi helal başarısıdır.

Ancak ne yazık ki bu büyük emeğin hemen ardından, Çorlu Spor 1947 resmi sosyal medya hesabından yapılan mesnetsiz, sorumsuz ve haddini aşan bir açıklama, yalnızca şampiyonluğumuza gölge düşürmeye kalkışmakla kalmamış; aynı zamanda haftaya karşılaşacağımız Yıldırım Spor camiasını da açıkça töhmet altında bırakacak nitelikte, spor ahlakına ve rekabet ruhuna yakışmayan bir seviyesizliğe imza atmıştır.

Şunu herkes bilmelidir:

Kafkasspor’un başarısı masa başında değil, sahada kazanılmıştır.

Bu şampiyonluk dedikodularla değil, mücadeleyle yazılmıştır.

Bu camia iftirayla değil, karakterle yürür.

Hiç kimsenin, hiçbir kulübün; kendi başarısızlığının gölgesinde kalarak başkalarının emeğine çamur atmaya hakkı yoktur.

Sporun ruhuna yakışan; rakibe saygı duymak, alın terine hürmet etmektir.

Aksi davranış; acziyetin, çaresizliğin ve seviyesizliğin açık göstergesidir.

Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum:

Bu etik dışı paylaşım derhal kaldırılmalı, spor kamuoyundan ve töhmet altında bırakılan camialardan özür dilenmelidir.

Aksi halde; Kafkasspor camiası olarak emeğimize uzanan her dile karşı, kulübümüzün onurunu ve itibarını sonuna kadar savunmaktan asla geri durmayacağımız bilinmelidir.

Biz yolumuza alnımız açık, başımız dik devam ediyoruz.

Ve haftaya evimizde, 7 bin yürekli taraftarımızla karnaval havasında oynayacağımız son maçta, bu büyük başarının sevincini hep birlikte yaşayacağız.

Takdiri; Türk futbolunun onurunu ve emeğin değerini bilen tüm kulüp başkanlarına ve spor kamuoyuna bırakıyorum.

Şampiyon Kafkasspor!

**Alın terinin zaferi asla lekelenemez.

NOKTA…”

Kaynak: HABER MERKEZİ