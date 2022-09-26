Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Şimşek hafta sonu oynayacakları Bölgesel Amatör Ligin ilk maçı olan Nişantaşspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezona hazır olduklarını belirten Şimşek, “Bölgesel Amatör ligin ilk maçını nasip olursa hafta sonu Nişantaşspor ile oynayacağız. Sanayi sahasının bakımda olmasından dolayı maçımızı Veysel Karani (Atıcılar-3) sahasında oynayacağız. Gerek Afyon’da geçirdiğimiz 13 günlük kamp döneminde oynadığımız hazırlık karşılaşmaları ile gerekse kamp dönüşü oynamış olduğumuz hazırlık maçlarında oldukça iyi performans sergileyerek, lige hazır olduğumuzu gösterdik. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız, futbolcularımızın, antrenörlerimizin ve bizim tek bir amacımız var, bu camiayı layık olduğu 3.lige çıkarmak. Tüm taraftarlarımızı hafta sonu oynayacağımız Nişantaşıspor maçına davet ediyorum. İnşallah onların desteği ile ilk maçtan galip gelerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.