Hakemler: Erdem Temel, Fatih Deveci, İsmail Çetin
İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker, Emir Özsoy, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz, Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Enes Bakal, Yaşar Miralp Arslantürk, Yağız Haydar Doğan
Onuksports Kelkit Hürriyet Spor: Suphi Dağ, Abdurrahman İlkyaz(Dk 9 Ahmet Çelik) , Ercan Şirin, Yücel Yıldırım, Ahmet Bahçıvan, Burak Temir, Ali Özdemir, Talha Enes Dege, Cenk Celil Karaosmanoğlu, Atakan Ekiz, Salih Akçay
Sarı kartlar: Ahmet Çelik(Kelkit)
Kırmızı kart:
Goller: Yağız Haydar DoğanSalih(Kafkasspor) Akçay(Kelkit)
Maçtan önemli dakikalar
25'nci dakikada gelişen Kelkit atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Salih'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
40'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Yağız Haydar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1