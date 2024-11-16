Hakemler: Alirıza Altunbakır, Abdullah Semerci, Mehmet Zekat Yılmaz
Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş, Batuhan Doğrukıran, Emir Özsoy, Umut Doğdu, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Yusuf Kaplan, Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan, Yağız Haydar Doğan
Smart Holding A.Ş. Çayeli spor: Erdi Yokuşlu, Ahmet Batuhan Akyüz, Talha Özcan, Hakan Kuş, Musa Eren Karakaş, Mehmet Berkant Yaylan, Nevres Demir, Mehmet Aytemiz, Eray Demirhan(Dk 46 Ertuğrul Sancaktutan) , Muhammed Ali Yılmaz( Dk 46 Atakan Akbulut), Sefa Akın Başıbüyük
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
50'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0