Kafkasspor başkanı Celal Ter bugün gerçekleşen kongrede yaptığı açıklamada maçların ilçe stadında oynanacağını açıkladı.



İLÇE STADINDA OYNANACAK

Ter yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Artık profesyonel ligde olduğumuz için maçlarımızı ilçe stadında oynayacağız. Federasyon bunu ayarlayacak artık her hafta sonu İnegöl'de bir profesyonel lig maçı olacak.



HER HAFTA İNEGÖL’DE BİR MAÇ OYNANACAK

TFF’nin maç planlaması sonrası İnegöl’de artık her hafta bir tane profesyonel maç oynanacak. İnegölspor’un iç saha maçında Kafkasspor deplasmanda oynayacak, İnegölspor’un deplasmanda mücadele edeceği hafta ise Kafkasspor ilçe stadında mücadele edecek.