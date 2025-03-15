Kümede kalma savaşı veren İnegöl Kafkasspor, geçtiğimiz hafta Silivrispor’a şanssız bir şekilde 2-1 yenilerek taraftarlarını üzmüştü. Kötü hakem performansı nedeniyle kendi sahasında puan alamayan Yeşil Siyahlılar, bu kez grubun lideri Muğlaspor’a konuk oluyor.

KAFKASSPOR’DA SON DURUM

Bu sezon oynanan 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik bir performans sergileyen İnegöl temsilcisi, bu maçlarda 21 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 30 gol gördü.

Deplasmanda ise bu sezon 11 maça çıkan ekip, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken bu maçlarda attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 18 gol gördü.

Son 2 deplasman maçından 4 puan çıkarmayı başaran ekip, 24 puanla 12. sırada yer alıyor. Kafkasspor, Muğla deplasmanından alacağı puan ya da puanlarla kümede kalmayı garantilemeye çalışacak.

Takımda kırmızı kart cezalısı olan Kerem Demir, Muğla deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Silivrispor maçında forma giyemeyen Ömer Faruk Boz’un durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUĞLASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezonun en flaş takımlarından biri olan Muğlaspor, 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 28 gol atmayı başaran ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

Kendi sahasında ise 11 maça çıkan ekip, bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kendi saha ve seyircisi önünde hiç maç kaybetmeyen ekip, bu maçlarda ise attığı 13 gole karşılık ise sadece 2 gol gördü.

Ligde fırtına gibi esen ev sahibi ekip, son 6 maçının tamamını kazanarak liderlik koltuğunu Balıkesirspor’dan almayı başarmıştı. Takım halinde oynamayı seven ekipte 18 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

MUĞLASPOR-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup 23. Hafta mücadelesinde Muğlaspor ve İnegöl Kafkasspor arasında ki mücadele 16 Mart Pazar günü saat 14.00’de oynanacak.