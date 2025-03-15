Edinilen bilgiye göre İnegöl'den Cerrah Mahallesine seyir halinde olan Ahmet D. (49) yönetimindeki 16 M 06123 plakalı halk otobüsü ile karşı istikametten seyir halinde olan Cemil Ö.(60) yönetimindeki 16 PR 135 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.