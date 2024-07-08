Yapılan görev dağılımıyla ilgili basın açıklama yapan Kafkasspor Basın sözcüsü Bilal Timagur, Sabahattin Ordu başkanlığında ki yönetim kurulunda görev dağılımı yaptıklarını belirtti. 28.06.2024 tarihinde Olağan Genel kurulla göreve geldiklerini ifade eden Timagur, “Bildiğiniz üzere 28.06.2024 tarihinde yapılan genel kurulla göreve geldik. Görev dağılımı ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Görev dağılımından sonra çalışmalarımıza başlayarak, Kafkasspor’u en iyi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti;

Başkan Sabahattin Ordu, 2. Başkanlar Şenol Peker, İlyas Yavuz, Ahmet Bayrak, As Başkan Talha Öziş, Altyapı Sorumluları Mümin Mollaer, Uğur Kamacı, Amatör Branş Sorumluları Selim Kaçar, Futbol Şube Sorumlusu Burak Yavuz, Genel Kaptanlar Mehmet Başol, Selami Coşkun, Semih Demirtaş, Sezai Kılınç, Batuhan Öke, Kadircan Yıldırım, Tamer Çalışkan, Taraftar sorumlusu İdriz Baykoz, Mali şube sorumlusu Tahsin Atış, Federasyon temsilcisi Talha Öziş, Nurettin Kaplan, Basın Sözcüsü Mustafa Ateş, Bilal Timagur, Reklam ve Pazarlama Burak Balkan, Bilal Timagur, Lokal Sorumlusu İlyas Yavuz, Transfer komitesi Mustafa Ateş, Selami Coşkun, Burak Yavuz ve Mümin Mollaer.

Muhabir: İBRAHİM USLU