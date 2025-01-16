İnegöl Kafkasspor Kulübü, her yıl yaşanan ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek adına geliştirdiği kalıcı gelir projelerinin ilkini kamuoyuyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre sonrası başkanlık görevine seçilen Sedat Yavuz, her dönem yaşanan ekonomik sorunları en aza indirmek amacıyla bazı projeleri hayata geçireceği vaadinde bulunmuştu. Merakla beklenen projelerden ilki Kongre Üyeliği sistemi oldu.

REKOR AİDAT BEDELİ

Kulüp resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, kongrelerde oy kullanma hakkına sahip olacak üyelerin bundan böyle yıllık 50 bin TL aidat ödemek zorunda olduğunu bildirdi. Ödemeler ise her yıl Nisan ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Belirli haklarında tanınacağı kongre üyelerine, VİP A tribününden kombine bileti hediye edilecek. Yine kongre üyeleri yılda 2 kez, mali durum ve bütçe değerlendirme toplantılarına katılım hakkı kazanacak. Kulüp yönetimi kongre üyelerine özel hakların tanınacağı bazı uygulamaları da devreye sokacak.

Bu yöntemle en az 200 kongre üyesi hedeflendiği ve 20 milyon TL gelir beklendiği de öğrenildi.

KAFKASSPOR ÇAĞRI YAPTI

İnegöl Kafkasspor’dan yapılan yazılı açıklama, “Kulübümüzün sportif başarılarını desteklemek ve yeni yatırımlara katkıda bulunmak., kulübün karar alma mekanizmalarına doğrudan katılım sağlamak, İnegöl Kafkasspor’un daha güçlü bir geleceğe adım atmasına yardımcı olmak isteyenleri kongre üyesi olmaya davet ediyoruz” denildi.