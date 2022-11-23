Kafkasspor’un taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Olcay Karakaya ve Nurullah Ordu, Feriköy maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Taraftar ve yönetim kurulu arasında bir dostluk köprüsü oluştuğunu belirten Olcay Karakaya, “Pazar günü İstanbul deplasmanında Feriköyspor ile karşılaştık. 2 defa öne geçmemize rağmen, duran toplardan yediğimiz gollerle 2-2 beraberlik ile ayrıldık. Sonuç her ne kadar bizim istediğimiz gibi olmasa da deplasmandan güçlü bir rakibe karşı aldığımız bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Feriköyspor yönetim kuruluna ve taraftarlarına bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi ağırlandık ve aramızda bir dostluk köprüsü oluştu. İnşallah Feriköy’lü kardeşlerimizi de İnegöl’de çok iyi bir şekilde ağırlayacağız” diye konuştu.

Taraftarların maç haftası öncesi kendileriyle irtibata geçtiğini belirten Nurullah Ordu “ Feriköyspor’lu kardeşlerimiz maçtan bir hafta önce bizimle iletişime geçerek, bizleri ağırlamak istediklerini söylediler, bizde bundan memnuniyet duyacağımızı belirterek, davetlerine icap ettik, ve sabah kahvaltısında iki taraftar grubu bir araya geldi. Maçın başından sonuna kadar bizleri çok iyi bir şekilde ağırlayarak, uğurladılar. Gönül isterdi ki burdan galip bir şekilde dönelim, fakat beraberlikle ayrıldık. Feriköysporlu kardeşlerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizde ikinci yarıda oynayacağımız karşılaşmada en iyi şekilde misafir edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.