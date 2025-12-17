Her ayın ilk cumartesi günü gerçekleştirilen uygulama kapsamında, ilçenin tüm mahallelerinden belirlenen duraklardan hareket eden servis araçları; Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına ulaşım sağlıyor. Ziyaretlerin ardından dönüşler yine aynı güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor. Hizmet, özellikle kişisel aracı bulunmayan vatandaşlara büyük kolaylık sunuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ücretsiz mezarlık servisinin ilçe sakinlerinin önemli bir ihtiyacına yanıt verdiğini belirterek şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımızın sevdiklerinin kabirlerine rahatça ulaşabilmeleri için bu hizmetimizi titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve duaları bizler için büyük değer taşıyor. Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Kâğıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0212 294 20 46 numaralı telefonundan ulaşabiliyor.