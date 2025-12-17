Sultangazi Belediyesi, sanat ve meslek edindirme kursları ile hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere fırsat sunmaya devam ediyor. İlçedeki hizmet tesislerinde bulunan Sanat ve Mesleki Eğitim kursları, binlerce kişinin sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde var olmalarını ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Hayaller gerçek oldu

SU-MEKAN’da kuaförlük atölyesinde eğitim alan Gülnaz Türkmen, başarıyla bitirdiği kursun ardından kendi işinin patronu olmaya karar verdi. Hayallerini gerçekleştiren Türkmen bir kuaför dükkanı açtı. Yunus Emre Mahallesi’ndeki kuaför dükkanının açılışını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gerçekleştirdi.

Güçlü kadın güçlü toplum

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Meslek edindirme kurslarımızla istihdama katkı sunarken, her yaştan komşumuzun elinde bir altın bileziğinin olması için eğitimler veriyoruz. Hobisini gerçeğe dönüştürerek iş hayatına adım atan kursiyerlerimiz bizleri mutlu ediyor. Onlardan bir tanesi de Gülnaz hanım oldu. Hayallerini kurslarımızda aldığı eğitimlerle gerçeğe dönüştürürken kendi işinin patronu olmayı başardı. Yolu açık, kazancı bol olsun" dedi.