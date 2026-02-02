

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci dönem bugün başladı. 16 Ocak’ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, iki haftalık aranın ardından yeniden sınıflarına döndü.

Yeni dönemin ilk haftasında okullarda “bayrak sevgisi” teması ön plana çıkarıldı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.