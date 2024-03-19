Kağıthane Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav harçlarını karşıladı. Üç yıldır yürürlükte olan uygulamadan bugüne kadar 17 bin 698 öğrenci faydalandı.

Kağıthane Belediyesi, 2022 yılında 6 bin 987, 2023 yılında 5 bin 71 ve 2024 yılında 5 bin 640 öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınav harcını karşıladı. Üç yıldır yürürlükte olan uygulamadan bugüne kadar toplam 17 bin 698 öğrenci faydalandı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarında daima yanlarında olduklarını belirterek, "Gençlerimiz için millet kıraathaneleri, kütüphaneler, Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu, Sporcuhane, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Gençhane, istihdam Hizmet Noktası, Uygulamalı Eğitim Platosu, Spor-Kültür ve Sanat Akademileri, Proje Üretim Merkezi gibi projelerimizi hayata geçirdik. Kıyafetten ayakkabıya, defter kaleminden okul çantasına çocuk ve gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Üniversite hazırlık, yabancı dil ve kişisel gelişim kursları açtık. Üniversiteli gençlerimize burs yardımlarında bulunduk. İlçemizdeki okulların tamamını modernize ettik. Üç yıldır da düzenli olarak üniversite sınav harçlarını karşılıyoruz" dedi.