Kağıthane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yılı Koliva konseriyle kutlandı. Konsere yoğun ilgi gösteren Kağıthaneli vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser etkinliği düzenlendi. Koliva grubunun sahne aldığı konser Hasbahçe’deki etkinlik alanında yapıldı. Koliva, en beğenilen şarkılarını Kağıthane’liler için söyledi. Konsere Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve birçok vatandaş katıldı. Gençlerin yoğun ilgisinin olduğu konserde Başkan Öztekin, Koliva grubuna çiçek takdim etti.

“Milletimiz 102 yıl önce büyük bir şekilde ülkemizi savunarak zafer kazandırmış oldu”

Konser sırasında sahneye çıkarak konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Sizleri seviyoruz. Rabbim beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümündeyiz ve milletimiz 102 yıl önce büyük bir şekilde ülkemizi savunarak zafer kazandırmış oldu. Bu zaferde şehitlerimiz var. Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleyi veren tüm şehitlerimize teşekkür ediyor, şükranla yad ediyoruz. Bu akşam buradayız. Koliva’ya teşekkür ediyoruz. Yakında okullar açılıyor. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. İl dışında üniversite okuyan gençlerimize burs da veriyoruz. Bize muhakkak başvuruda bulunsunlar. Zafer Bayramınız kutlu olsun” dedi.