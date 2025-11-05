Kağıthane’nin Emniyetevleri, Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe Mahalleleri’nde bulunan beş farklı Millet Kıraathanesi modern yapıları ve zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Her yaştan vatandaşa açık olan bu merkezlerde binlerce kitap, ferah çalışma salonları, toplantı odaları ve ücretsiz internet erişimi yer alıyor. Gün boyunca sıcak çay ve çorba ikramı ise öğrenciler için motivasyonu artıran bir detay oluyor. Kıraathaneler, yalnızca bireysel çalışmalar için değil grup ödevleri, sunum hazırlıkları ve kültürel etkinlikler için de kullanılıyor. Edebiyat, bilim, tarih ve kişisel gelişim gibi birçok alanda kaynak barındıran kütüphaneler bilgiye erişimi kolaylaştırarak gençlerin eğitim sürecine önemli katkı sağlıyor.

"Öğrencilerimiz burada huzurlu bir ortamda ders çalışabiliyor"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kıraathanelerin gençler için önemli bir eğitim alanı haline geldiğini vurgulayarak, "Millet Kıraathaneleri’miz gençlerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek olan nitelikli mekanlar arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz burada huzurlu bir ortamda ders çalışabiliyor, bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Biz de onların eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Kağıthane Belediyesi, gençlerin eğitimine ve sosyal yaşamına destek sunan projeleriyle ilçede yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.