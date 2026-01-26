Kooperatifin kurucu üyesi ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ayhan, İMASKOP Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayhan, bundan sonraki süreçte kooperatif çalışmalarına yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini belirtti.

“KOOPERATİFİMİZ ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ”

Görev değişikliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Özcan Ayhan, uzun yıllar hayalini kurdukları kooperatif yapılanmasını başarıyla hayata geçirdiklerini ve iki yıl gibi kısa bir sürede çok önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Yapılan çalışmaların daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi adına böyle bir karar aldığını ifade eden Ayhan, kooperatifin gelişimi için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirterek tüm üyelere İMASKOP’a sahip çıkma çağrısında bulundu. Özcan Ayhan’ın görevinden ayrılmasının ardından toplanan İMASKOP Yönetim Kurulu, mevcut Başkan Vekili Bülent Temelli’yi başkanlığa, Özcan Ayhan’ı da başkan vekilliğine oy birliğiyle seçti.

“AYNI KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Özcan Ayhan’ın tasarrufu doğrultusunda gerçekleşen değişikliğin hayırlı olması temennisinde bulunan Yeni başkan Bülent Temelli’de yaptığı açıklamada, “Özcan Başkanımız, kooperatifimizin kuruluşundan bugüne kadar büyük emek vermiş, sürecin mimarlarından biri olmuştur. Başkanlık görevini devretmiş olsa da İMASKOP’un kurucu başkanı ve bir numaralı üyesi olarak her zaman Onursal Başkanımız olarak kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Temelli ayrıca, İMASKOP’un İnegöl ve mobilya sektörü için stratejik öneme sahip bir dönüşüm projesi olduğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar herkes görev ve makam farkı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalıştı. Aynı anlayış ve kararlılıkla, kooperatifimizin hedefleri doğrultusunda yolumuza artan bir tempo ile devam edeceğiz.” dedi.