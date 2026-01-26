İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Mersin’de Barış Turgut liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını aktardı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt elebaşıyla birlikte toplam 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca el konulurken, son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına da el koyma işlemi uygulandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında yapılan çalışmalarda; suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin; Lavaş üreten işletmelere tehdit ve baskı uyguladığı, 2 kasten yaralama olayına karıştığı, iş yerleri ve üreticilere yönelik 10 ayrı kurşunlama eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonlarda ayrıca 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.