Geçtiğimiz günlerde Yıldırım ilçesinde vatandaş buluşmaları yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Çitli Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk ziyaret etti. Burada Başkan Bozbey ile bir araya gelen Muhtar Öztürk, Çitli mahallesinin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini iletti.

Ziyarette Çitli Mahallesi sakinlerine bir mesaj gönderen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şu ifadeleri kullandı; “Muhtarımız bugün bizleri ziyaret etti, Değirmenönü’nde ziyaret etti. Ancak yakın zaman da inşallah yine kahvede meydanda bir araya geleceğiz. Yolları yaptık ama daha yapılacak işlerimiz var” dedi.

Yapılan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk ise, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Büyüğüm Sayın Mustafa Bozbey ile Bursa’da beraberiz. Çandır deresine yapılmasını beklediğimiz köprü. Köyümüzün kenarından geçen Mezit Deresine karışan Kurşunlu kanalizasyonunun çözümü ve çiftçilerimizin sulama, halkımızın enfeksiyon ve kötü kokular hakkında yaşadığı mağduriyetler ve Çitli-Kınık arasında Ankara yolu kenarında Çitli Maden suyu yolu ile Ankara asfaltı arasında kalan bölgeye doğu bölgesi için İnegöl’den 14 km uzaklıkta 112 acil servis noktası yapılması ve bölgenin ormanlarla dolu olması Pazaryeri yolu, Domaniç yolu, Mezitlerde olan kırsal mahallelere hızlıca müdahale konusunda yer yapılması konularını resimleriyle sunum dosyası yaparak izah ettim. Sorunlarımıza Başkanımızın bakış açısı çok güzel olup siz değerli halkıma selam göndermek içinde birlikte video çektik. Beğeneceğinizi umuyoruz. Çitli'mizde yapılacak iş çok. Boşa geçirecek vaktimiz yok. Çok çalışmamız ve halk olarak kenetlenmemiz lazım. Değerli başkanıma şahsım ve köylülerim adına yürekten teşekkür ediyorum.”