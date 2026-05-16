İstanbul Kağıthane'de nöroloji doktoru olduğu öğrenilen A.Ö.K. (29), gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (36) evine gitti. Sabah saatlerinde binanın 4'üncü katındaki terastan düşen doktor, önce ağaca ardından da kaldırma çarparak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın doktorun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, talihsiz doktorun düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan A.Ö.K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Ö.Y.'nin evine geldi. İddiaya göre, evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ise A.Ö.K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra A.Ö.K., 4'üncü kattaki terastan aşağı düştü. Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen A.Ö.K.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Düşme anları kamerada

Doktor A.Ö.K.'nin düştüğü anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının erkek arkadaşının oturduğu binaya giriş yapmak üzere yöneldiği ve sonrasında teras katından düştüğü anlar yer alıyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.