Kağıthane’de polis ekipleri iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Kağıthane’de iki ayrı adreste uyuşturucu madde imal edilerek, ticaretinin gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, adreslerin çevresinde güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. 5 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8,27 kilogram tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde, 28 gram Am-2201 maddesi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 2 balistik yelek, 405 gram marihuana, 35 gram line kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, sirke, gaz yağı ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden E.Y. ve C.S. isimli şahıslar emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.