Türkiye’nin ilk gökmeni olan Alper Gezeravcı’nın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) olan uzay yolculuğu başladı. Türkiye’deki uzay çalışmalarına bir destek de Kağıthane Belediyesi’nden geldi.

Çağlayan Mahallesi’nde bulunan El - Battani Uzay Evi’nde geleceğin Alper Gezeravcı’ları yetiştiriliyor. Çocuklar Uzay Evi’ne gelerek astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitimler alıyorlar. Ayrıca İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen öğrencilere de burada uzay ile ilgili eğitimler veriliyor.

Kâğıthane Belediyesi tarafından İstanbul genelinde 32 bin 800 öğrenciye uzay ile ilgili eğitimler verildi.

El Battani Uzay Evi’nde çocuklar astronot kıyafetleri giyerek Ay’a iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulamasını deneyimliyor. Soru cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle de uzayı tanımış oluyorlar. Aynı zamanda çocuklar gezegenleri izleme fırsatı da buluyorlar.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Milli gururumuz, ilk astronotumuz olan Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başladı. Siz değerli çocuklarımız da geleceğin Alper Gezeravcı’ları olabilmek için sömestır tatilinde El Battani Uzay Evi’ni ziyaret ederek burada uzay bilimleri ve astronomi alanında çeşitli eğitimler alabilirsiniz. Biz biliyoruz ki Kağıthane’mizden çok başarılı evlatlarımız çıkacaktır” dedi.