Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Kliniği tarafından iki yıl önce başlatılan evde hemodiyaliz uygulaması, Türkiye’de ilk kez ilçe düzeyinde Akyazı’da hayata geçmeye hazırlanıyor. Ayrıca Karasu ilçesinde de eğitim çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

Sakarya’da ev hemodiyalizi tedavisi alan hastaların iki yıllık süreçlerini başarıyla tamamlamaları dolayısıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kutlama programı düzenlendi. Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Günysu katılarak hastalar, sağlık çalışanları ve eğitim ekibiyle bir araya geldi. Ev hemodiyalizi, hastalara tedavilerini kendi evlerinde daha özgür ve konforlu bir şekilde sürdürebilme imkanı sunan çağdaş bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor.

SEAH Nefroloji Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hamad Dheir, uygulamanın Sakarya’da yaygınlaşmasında desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir’e teşekkür ederek kısa sürede önemli bir mesafe kat edildiğini ifade etti. Toplantıya katılan ev hemodiyalizi hastaları da deneyimlerini paylaşarak, tedavi yöntemiyle yaşam kalitelerinin belirgin şekilde arttığını vurguladı. Hastalar evde hemodiyaliz sayesinde daha özgür bir yaşam sürdüklerini, ten renklerinin açıldığını, günlük performanslarının arttığını, daha önce kullandıkları birçok ilaca artık ihtiyaç duymadıklarını dile getirdi.

Türkiye’de ilk kez ilçe düzeyinde Akyazı’da başlatılan ev hemodiyalizi eğitimlerine dikkat çeken Prof. Dr. Hamad Dheir, SEAH Nefroloji Kliniğini çalışmalarıyla Karasu’da eğitim çalışmalarının başlayacağını belirtti. Dheir, "Bakanlığımızın izni doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle evde hemodiyaliz uygulamasını birçok ilçemize yaymak istiyoruz. Eğitim programlarıyla hastalar, tedavilerini kendi evlerinde güvenle uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip hale geliyor. Diyaliz hastalarımız bu uygulamayla hayat konforunu artırıyor ve daha sağlıklı bir süreçte ilerliyor" diye konuştu.