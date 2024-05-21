Kağıthane Belediyesi’nin millet kıraathaneleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kağıthane Belediyesi’ne ait Emniyetevleri Millet Kıraathanesi, Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Hamidiye Millet Kıraathanesi, 100.Yıl Millet Kıraathanesi, Gençvadi Millet Kıraathanesi, öğrencilerin sınava hazırlık döneminde en büyük yardımcısı oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala sınava hazırlanan öğrenciler millet kıraathanelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Üniversite sınavına sayılı günler kala Millet Kıraathanelerinde yoğunluk olduğunu belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “YKS sınavına sayılı günler kala gençlerimiz açmış olduğumuz millet kıraathanelerinde sınava hazırlanıyorlar. Gençlerimize şimdiden gireceği sınavlarda başarılar diliyorum. Hayal ettikleri mesleklere kavuşmaları için her zaman desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.