Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki araçların yoğun olarak kullandığı Canbalı Köprüsü altında meydana geldi. Ayaklarından asılı halde bulunan iki güvercin, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla köprü altına inerek güvercinleri kurtarmak için uzun uğraşlar verdi.



Yapılan müdahale sonucu güvercinlerden biri hayatını kaybederken, diğeri sağ olarak kurtarılarak doğaya salındı. Güvercinlerin ayaklarından asılı kalmasına neyin sebep olduğu ise henüz belirlenemedi.