Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra bir dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 7 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren duruşmada sanıklar ile tanıkların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN KAHKAHALAR ATARAK GÖRÜŞMÜŞ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanık olarak yargılanan ağabey Enes Güran'ın cezaevinden ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde, Enes Güran ve aile üyelerinin kahkahalarla sohbet etmeleri dikkat çekti.

"ONU CEZAEVİNDE HALLEDERLER"

A Haber'in ulaştığı görüşme kayıtlarında tutuklu ağabey Enes Güran'ın, davada itirafçı olan ve tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" demesi dikkat çekti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİNDE DE BİRBİRLERİNE ESPRİ YAPMIŞLARDI

Cezaevindeki Enes Güran'ın daha önce babası ve aile üyeleri ile yaptığı bir telefon görüşmesi daha ortaya çıkmış ve o görüşmede de aile üyelerinin zaman zaman gülerek birbirlerine espri yapmaları vicdanları yaralamıştı.