Yıldırım Belediyesi'nin yeni hizmete açtığı Cumalıkızık Orman Parkı, Yıldırımlı vatandaşlar tarafından tam not alıyor. Aileleriyle birlikte huzurlu bir gün geçirmek için tercih ettikleri bu doğal mekanda, Yıldırımlılar yeşilin ve doğanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Yıldırım Belediyesi, ilçenin "yeşil" kimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 4 yılda 29 yeni parkı ilçeye kazandıran belediye, aynı zamanda 38 parkı da yenileyerek vatandaşların kullanımına sunmuştu.

Cumalıkızık Orman Parkı, 100 bin metrekarelik geniş bir alana sahip ve Yıldırımlıların huzuru ve mutluluğu için düşünülen her detayı barındırıyor. Parkta, 250 piknik oturma alanı, 11 çeşme, 360 araçlık otopark, 10 minik kütüphane, 5 orman konseptine uygun çocuk oyun alanı, mescit ve büfe gibi birimler yer alıyor. Bu imkanlar sayesinde Yıldırımlılar, aileleriyle birlikte keyifli ve huzurlu anlar geçiriyorlar.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini ve vatandaşların günün yorgunluğunu atacakları sosyal mekanları ilçeye kazandırdıklarını" belirtti. Cumalıkızık Orman Parkı'nın açıldığı günden bu yana şehrin gözdesi haline geldiğini ve hemşehrilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Piknik alanının düzenli olarak temizlik ve bakımının yapıldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, buraya gösterilen yoğun ilgi için tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Cumalıkızık Orman Parkı, Yıldırım Belediyesi'nin "yeşil" projeleri arasında yer alıyor ve vatandaşların sosyal hayatına katkı sağlayacak önemli bir mekan olarak hizmet vermeye devam edecek.