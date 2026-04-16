Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler bugün kentte düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedilecek. Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti. Yusuf Tarık Gül'ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Şuranur son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı’nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Saldırıda ölen öğretmenin eşi ve çocukları tabut başında gözyaşı döktü

Silahlı saldırıda öğrencilerine siper olup 3 kurşunla hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, Tekir Mahallesi Çarşı Cami'ne getirilip musalla taşına konarken Ayla Kara'nın eşi Ramazan ve oğulları Furkan ile Ertuğrul tabut başında gözyaşı döküp dua etti.

Kahramanmaraş’taki saldırıda hayatını kaybeden öğrenci Osmaniye’de toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in cenazesi, ailesi tarafından Osmaniye’ye getirildi. Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı’nda defnedilen Yeşil’in cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.