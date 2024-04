Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilecek Kakava Hıdırellez Şenlikleri’ni takip etmek isteyenlerin yoğun talebiyle Edirne’deki oteller doluluk oranına yaklaştı.

2017 Aralık ayında UNESCO Kültürel Mirası Listesi’ne giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne’ye gelecek on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılacağı Sarayiçi’nde buluşacak. On binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürecek eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkaracak.

Vatandaşların gönüllerince eğleneceği şenlikleri takip etmek isteyen ziyaretçiler, aylar öncesinden otellere rezervasyon yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne’deki oteller kısa sürede doluluk oranına yaklaştı.

Edirne’de bir otelin sorumlusu Gözde Özsoy Kutlu, Kakava ile birlikte otellerin doluluk oranına ulaştığını bir sezon yaşadıklarını belirterek, otellerine yoğun talep aldıklarını söyledi. Yine bir otelin sorumlusu Hakan Erol, Kakava Şenlikleri için Edirne’ye gelecek olan turların çok önceden rezervasyon yaptırdığını söyledi.