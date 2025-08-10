Nilüfer Belediyesi ile uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC iş birliğinde Top Of The Mountain (TOM) 25 kamp etkinliği Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde yapıldı. Tunus, Romanya, Fas, Mısır, İspanya, Japonya ve Kore’den gelen değişim öğrencileri, Türk öğrencilerle birlikte gün boyu süren çeşitli aktivitelere katıldı. Alanda kendi çadırlarını kuran gençler, doğada yaşama deneyimi kazandı. Voleybol ve futbol gibi sportif faaliyetler gerçekleştiren katılımcılar, akşam saatlerine doğru geleneksel danslar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Gençlerin heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Furkan Yavuz, AIESEC Türkiye Başkanı Baran Büyükaslan ve Bursa Şube Başkanı Emre Aydemir’in yanı sıra topluluk üyeleri ile sohbet etti. Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nin yamaç paraşütü gibi doğa sporlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yavuz, "AIESEC, sosyal fayda sağlayan harika bir topluluk. Bu güzel etkinliğinize ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

AIESEC Bursa Şube Başkanı Emre Aydemir ise katılımcılara teşekkür ederek, "Bizler, ülkemizi ve dünyamızı geliştirmek isteyen gençleriz. Bunun için çalışıyoruz ve bugün de eğlence zamanıydı" diye konuştu.

Gece alanda kurdukları çadırlarda konaklayan gençler, sabah kahvaltısının ardından etkinlik alanından ayrıldı.