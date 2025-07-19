Yazın, hem serinlemek hem de tatilin tadını çıkarmak için deniz ya da havuz kenarlarında akın ediliyor. Ancak tercih edilen denizin ya da havuzun temizliğinin en az eğlence kadar önemli olduğunu ifade eden Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, kadınların dikkat etmesi gereken sağlık şartlarına ışık tuttu. Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, kalabalık ve kirli havuzun ya da denizin çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.

Yazın en güzel yanlarından biri de denizin, havuzun ve güneşin tadını çıkarmak olduğunu dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, söz konusu güzelliklerin yapılan hatalarla olumsuz sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Özellikle deniz ve havuzun kadın sağlığı üzerine etkilerini hatırlatan Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, "Yaz mevsimi; tatil, güneş, deniz ve havuz keyfiyle özdeşleşmiş bir dönemdir. Ancak bu güzel mevsimin beraberinde getirdiği bazı sağlık riskleri de vardır. Özellikle kadın sağlığı, yaz aylarında deniz ve havuz kullanımıyla birlikte çeşitli enfeksiyonlara ve hijyen problemlerine açık hale gelebilir. Yazın sık karşılaştığımız vajinal enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, cilt problemleri ve bunlardan korunma yolları önemli bir konudur" dedi.

Mantar oluşumuna zemin hazırlayabilir

Sıcak ve nemli ortamların, ıslak mayo ile uzun süre kalmanın vajinal flora dengesini bozabileceğini ifade eden Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, "Yine klorlu havuzlar, yararlı bakterileri azaltarak mantar (Candida) ve bakteriyel vajinozis gelişimine zemin hazırlayabilir. Deniz suyunda bulunan mikroorganizmalar, özellikle kalabalık ve kirli plajlar vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Özellikle havuz suları E. coli gibi bakterilerle kontamine gerçekleşebilir. Özellikle idrar yolu başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir" uyarılarında bulundu.

Enfeksiyon riskini en çok bu hatalar artırıyor

Bir diğer risk faktörünün de cilt ve genital bölge tahrişi olduğunun altını çizen Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, "Klora uzun süreli maruz kalmak, cilt bariyerini zayıflatabilir. Epilasyon sonrası direkt denize/havuza girmek tahrişi artırarak enfeksiyon riskini yükseltebilir" dedi. Özellikle bazı davranışların enfeksiyon riskini artırdığının altını çizen Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, "Islak mayo ile saatlerce oturmak, epilasyon sonrası hemen havuza girmek, günlük ped kullanarak denize girmek, kalabalık ve hijyeni şüpheli havuzları tercih etmek, vajinal duş gibi uygulamalarla florayı bozmak gibi nedenler enfeksiyon riskini artırabiliyor" açıklamalarında bulundu.

Probiyotikler, florayı korumaya yardımcı

Kadın sağlığı açısından denize ve havuza girerken dikkat edilmesi gereken noktaları 4 ana başlık altında detaylandıran Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Havuzdan veya denizden çıktıktan sonra ıslak mayo hemen değiştirilmelidir. Pamuklu, hava alan iç çamaşırları tercih edilmelidir. Günde en az bir kez genital bölge yıkanmalı, ancak sabun yerine pH dengeli ürünler tercih edilmelidir. Epilasyon sonrası en az 24 saat denize/havuza girilmemelidir. Regl döneminde denize/havuza girilecekse, temiz tampon kullanılmalı ve kısa süre kalınmalıdır. Klor kokusu çok yoğun olan, bulanık sulu ya da fazla kalabalık havuzlar tercih edilmemelidir. Denize girilecek yerin mavi bayraklı ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yoğurt gibi probiyotikler vajinal floranın korunmasına yardımcı olabilir. Bol su içmek, idrar yolu enfeksiyonlarını önleneyebiliir. Unutmayalım ki, her mevsim özen ister. Güneşin, denizin ve havuzun keyfini çıkarırken; hijyen kurallarına dikkat etmek, hem küçük sağlık sorunlarından hem de daha büyük komplikasyonlardan korunmaya yardımcı olabilmektedir. Vajinal akıntıda renk, koku veya miktar değişiklik, kaşıntı, yanma, kızarıklık, cinsel ilişki sonrası ağrı, sık idrara çıkma ve idrar sırasında yanma hissi gibi belirtiler varsa bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır."