Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Bursa Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzun, Karacabey Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Her perşembe arkadaşları ile beraber halı saha maçına giden Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, maç oynandığı esnada bir anda yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğünü gören arkadaşları hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğunu fark eden arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun’un kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Uzun, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.

45 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Turhan Uzun için ikindi namazını müteakiben Karacabey Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Yağmur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Karacabey Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Turhan Uzun’un naaşı sevenlerinin gözyaşları arasından Karacabey 1 No’lu Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.