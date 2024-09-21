Yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltmayı ve zamandan tasarruf sağlamayı amaçlayan Kâmil Koç, 20 Eylül’den itibaren İstanbul-İzmir güzergâhındaki tüm seferlerini eksprese dönüştürdü. İstanbul’dan kalkan Kâmil Koç araçları yeni uygulamayla birlikte Balıkesir ve Manisa’ya uğramadan İzmir’e ulaşacak yolcular için hem zaman hem de mesafeden önemli bir tasarruf sağlıyor.

Kâmil Koç, yolcu memnuniyeti çalışmaları doğrultusundaki projelerine devam ediyor. Firma, İstanbul-İzmir hattında mesafeleri kısaltan ve zamandan kazandıran önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Firma aldığı yeni karar doğrultusunda 20 Eylül tarihinden itibaren İstanbul-İzmir hattındaki tüm seferlerinde ekspres sefer uygulamasına geçti.

“Yolcularımız zamanlarını yol yerine sevdikleriyle geçirecek”

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, İstanbul-İzmir ekspres sefer kararının yolcular düşünülerek alınmış bir karar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kâmil Koç olarak yıllardır yolcu memnuniyetini odak alarak çalışıyoruz. Bu çerçevede attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her yenilikte yolcularımızın markamızdan beklentilerini dikkate alıyoruz. İstanbul- İzmir arasında ekspres seferlere geçme kararımız da yine yolcularımızın talepleri doğrultusunda, onları düşünülerek alınmış bir karar. Çünkü İstanbul- İzmir güzergahı, operasyonlarımızın en yoğun olduğu hatlarımızın başında geliyor. Yolcu yoğunluğumuzun çok fazla olduğu bu güzergâhta biz de mesafeyi kısaltmanın yanında, yolcularımıza zamandan önemli bir tasarruf sağlamak adına ekspres seferlere geçtik. Bu karar yolcularımızın gittikleri yerlere daha çabuk ulaşmalarını ve kıymetli zamanlarının önemli bir kısmını kendilerine kalmasını sağlayacak. 20 Eylül tarihinden itibaren İstanbul- İzmir hattımızdaki tüm seferlerimiz ekspres sefer şeklinde olacak. İstanbul’dan araçlarımıza binen yolcularımız önceki seferlerin aksine özellikle trafik nedeniyle önemli zaman kaybına neden olan Balıkesir ve Manisa illerimize uğramadan İzmir’e ulaşacak. Araçlarımızın İstanbul- İzmir hattındaki güzergahları İstanbul- Esenler’den başlayacak, Alibeyköy, Dudullu, Bursa, Susurluk- Konakoğlu Dinlenme Tesisi ve İzmir olacak. Buna ek olarak, bu güzergâhtaki bazı seferlerimiz ise Susurluk’ta mola verdiğimiz Konakoğlu Dinlenme Tesisi ve Bursa’ya da uğramadan direkt İzmir’e ulaşacak. Yolcularımız kıymetli zamanlarını yollarda değil, sevdikleriyle daha fazla geçirmesini sağlayacak bu yeni uygulamamızın tüm yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”