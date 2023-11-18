Türkiye'nin önde gelen kamu kurumları, çeşitli alanlarda personel alımı için harekete geçiyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre TPAO, DSİ, Darphane ve birçok belediye, geniş bir işçi kadrosuna personel alımı gerçekleştirecek. Son dakika verilerine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Su İşleri (DSİ), Darphane ve Matbaa Genel Müdürlüğü ile çeşitli belediyeler, çeşitli pozisyonlar için yeni personel alımına odaklanıyor.

Başvuru Koşulları Neler?

Başvuru yapacak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, cezai soruşturma geçirmemiş olmak, emeklilik ya da sosyal güvenlik aylığı almıyor olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak gibi kriterler aranıyor. Adayların kamu haklarından mahrum olmamaları ve arşiv araştırmasından geçer not almaları gerekiyor. Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Alım yapılacak pozisyonlar ve imkanlar ise şu şekildedir; Alım sürecindeki pozisyonlar arasında hemşire, matbaa işçisi, dökümcü, metal pres operatörü, baskıcı, aşçı, özel güvenlik görevlisi, makine bakım onarım teknisyeni, temizlik görevlisi, arşivci, beden işçisi, baş laborant, büro memuru, hadde işçisi, tesis yöneticisi, harita teknisyeni, bahçıvan ve muhasebe meslek elemanı gibi çeşitli iş kolları bulunmaktadır.