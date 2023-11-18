Ara tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı sorusu gündemde! 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak ve Kasım ara tatili kaç gün sürecek soruları merak konusu. Öğrenciler, bu yılın ilk ara tatilini keyifle geçirirken bazı haber sitelerinde yer alan iddialar tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair spekülasyonlara neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre okullarda son ders zili 10 Kasım'da çalmıştı.

Ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı ve okulların ne zaman açılacağı konusundaki araştırmalar, ortaya atılan iddiaların ardından hız kazandı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 10 Kasım tarihi itibariyle ara tatilin tadını çıkarmaya başladı.

Ancak bazı haber sitelerinde yer alan ara tatil uzatıldı mı? sorusu, milyonlarca veli ve öğrencinin gündemine oturdu. Öte yandan sömestr ve 2. ara tatil için 2023-2024 dönemi MEB takvimi de dikkatle inceleniyor. Okullar ne zaman açılacak, Kasım ara tatili kaç gün sürecek sorularının yanıtları MEB çalışma takvimine göre şekilleniyor. Ara tatil uzatıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başladı ve 17 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde 5 günlük tatil süresi 9 günü buluyor. Öğrenciler, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ara tatil sonrası birinci dönem ne zaman sona erecek? konusunda ise MEB çalışma takvimine göre 19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci, yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi günü ders başına geçecek.