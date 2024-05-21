Bursa'da meydana gelen kazada, hareket halindeki bir kamyonla çarpışan bir tır şarampole yuvarlandı ve tır sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Yalova-Bursa Yolu üzerindeki Ovaakça mevkiinde, saat 14.00 civarında gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, 35 NJD 36 plakalı tırı kullanan Mehmet Cengiz (44), aynı yönde ilerleyen Ahmet Dirbisoğlu'nun (42) kontrolündeki 09 NV 705 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır, şarampole savruldu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşürülürken, tır ve kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.