Arnavutköy’de bulunan Emlak Konut Şantiyesi’nde taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy’de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Emlak Konut Şantiyesi’nde taşeron bir firmada çalışan H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.