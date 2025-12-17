Taşıyıcı sütunları zarar gören cami ibadete kapanırken 36 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursu da tatil edildi. Yürüyüş yaparken durumu farkedip ihbarda bulunan yaşlı kadın sayesinde Kur'an kursundan tahliye edilen 16'sı dört ile 6 yaş arası çocuk 15'i orta yaşlı kadın olmak üzere toplam 31 öğrenci yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Köşk Caddesinde meydana geldi. Mevlana Caminin kot farkı ile arka bahçesinin üzerinden geçen cadde ve ona bağlı yürüyüş yolu ile bahçeye yapılan istinat duvarında kayma olduğunu sabah yürüyüşündeyken farkeden duyarlı bir kadın vatandaş, Nilüfer ilçe müftülüğünü arayarak haber verdi. Harekete geçen müftülük çalışanları Mevlana Cami Dernek Başkanı Hamit Kara (69) ile Kur'an kursunun bayan yetkilisine ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından kayma olduğu bildirilen yol trafiğe kapatıldı. Bu sırada camiye bitişik olan Mevlana Cami Kuran Kursunda eğitim gören yarısı 16'sı çocuk 15'i kadın görevliler tarafından tahliye edildi. Öğle namazının ardından cami ibadete kapanırken Kur'an Kursuda tatil edilerek gerekli tüm tedbirler alındı.



Yürüyüş yapan kadının ihbarından 9 saat sonra yol ve duvar çöktü

Sabah saatlerinde yürüyüş yapan kadının bilgi vermesinin üzerinden 9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesine ve Kur'an kursu üzerine büyük bir gürültü ile yıkıldı. Tedbirlerin alındığı şeridin çekildiği alanda yaşanan yıkımda can kaybı yaşanmadı.

Duvarın ve yolun çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Yapılan incelemenin ardından çöküntü alanda canlı olmadığı bildirildi.

Sabah yürüyüşündeyken durumu farkeden duyarlı kadın vatandaşın yapmış olduğu ihbar sayesinde Kur'an kursundaki çocuk ve kadınları dışarıya çıkardıklarını anlatan Cami Dernek Başkanı Hamit Kara "Vatandaşımız o bilgilendirmeyi yapmasa duvarın ne zaman yıkılacağından haberimiz olmayacaktı ve dolayısıyla bizde tedbir almayacaktık. Allah o ablamızdan razı olsun" dedi. 31 öğrencinin eğitim gördüğü Kuran kursunun duvarında delikler oluştuğunu caminin ise mihrap kısmındaki taşıyıcı kolonların 3 tanesinde zarar meydana geldiğini anlatan Kara, "Yapılan ihbarla duvarla yolun çökmesi arasında 9 saat 45 dakika var. Bu kadar çabuk yıkılacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralı yada can kaybımız yok. Cami ve Kur'an kursundaki zararın en yakın zamanda giderileceğini umuyoruz" diye konuştu.