Tekirdağ’da direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Ayaspaşa Mahallesi Depo Caddesi üzerinde hastane mevkii istikametine seyreden Batuhan B. idaresindeki 59 AJH 120 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ö. idaresindeki 39 EK 997 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Batuhan B. ağır yaralandı. Saray Devlet Hastanesine yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan B., olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Batuhan B., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.