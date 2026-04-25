Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kaan Kara, Abdullah Polat, Recep Gündüz

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barıl Gök, Emir Kaan Gültekin, Eyüp Akcan, Musa Çağıran, Soner Aydoğdu, Ertuğrul Furat, İlhan Depe

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Oğuzhan Yıldırım, Sergen Piçincioğlu, Erhan Kartal, Ahmet İlhan Özek, Burak Süleyman, Muammer Sarıkaya, Suat Kaya, Emre Keskin, Malik Karaahmet

Maçtan Önemli Dakikalar

9. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul İdris Furat, takımını öne geçiren golü kaydetti.

12. dakikada gelişen Bursaspor atağında İlhan'ın pasıyla buluşan Ertuğrul İdris Furat, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

57. dakikada İlhan Depe, süratle taşıdığı topu çok şık bir pasla Hakkı Türker'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan Hakkı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru değiştirdi!

73. dakikada bu kez sahneye tecrübeli futbolcu İlhan Depe çıktı ve attığı golle skoru 4-0’a taşıdı.

Maçın skorunu ise 81. dakikada attığı golle Baran Başyiğit belirledi ve mücadele 5-0 sona erdi.