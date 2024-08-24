Bursa’da kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil kamyona çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralanırken, çatısı uçan otomobil adeta üstü açık araca döndü.

Kaza, Yenişehir-İznik yolu Derebent mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Ç., idaresindeki 16 LR 968 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, kontrolden çıkıp seyir halindeki kamyonun dorse kısmına çarptı. Kazada tavanı kopan araçtaki Nihat Ç. ve yolcu konumundaki Serkan İ. ile Abdullah A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastanelere sevk etti. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.